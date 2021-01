Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,84 EUR +0,66% (28.01.2021, 12:57)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,57 EUR -0,49% (28.01.2021, 12:42)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.01.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Analystenprognosen deutlich übertroffen - AktienanalyseDie Corona-Krise hat BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) schwer getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Am stärksten habe der Chemieriese unter der gesunkenen Nachfrage aus der Autoindustrie gelitten, der wichtigsten Kundengruppe des Unternehmens. Alleine im dritten Quartal seien Wertberichtigungen von 2,8 Mrd. Euro angefallen. Zum Jahresende hätten sich die Auftragseingänge aber wieder erholt. Zudem habe BASF höhere Preise durchsetzen können. Der Umsatz im vierten Quartal sei daher gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert um 8,3 Prozent auf 15,9 Mrd. Euro gestiegen. Das EBIT vor Sondereinflüssen habe sogar um fast ein Drittel auf 1,1 Mrd. Euro angezogen, wie die Ludwigshafener auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hätten. Die Analystenprognosen seien damit deutlich übertroffen worden.Die starke Entwicklung im vierten Quartal habe allerdings nicht ausgereicht, um den Geschäftsverlauf im Gesamtjahr auszubügeln. Zwar sei der Umsatz 2020 ersten Berechnungen nach nur geringfügig um 0,2 Prozent auf 59,15 Mrd. Euro gesunken, das bereinigte Betriebsergebnis habe mit 3,56 Mrd. Euro allerdings 23 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Unter dem Strich - also inklusive der nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen und Restrukturierungsrückstellungen - könnten sogar rote Zahlen stehen, die endgültige Bilanz werde erst Ende Februar veröffentlicht. Dennoch: Das Schlimmste dürfte überstanden sein, das würden auch Analysten so sehen.Die starken Eckdaten der Ludwigshafener gäben einen Vorgeschmack der zyklischen Erholung, habe etwa Laurence Alexander von Jefferies geschrieben. Er gehe zudem davon aus, dass sich die Preise im ersten Halbjahr 2021 weiter verbessern dürften und habe daher die Einstufung für den DAX-Wert auf "buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen (aktuell: 63,28 Euro). Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein Research halte sogar 88 Euro für machbar. Die Resultate hätten klar positiv überrascht und stützten seine Einschätzung der Aktie, so der Experte. Die gute Entwicklung dürfte sich im laufenden Quartal fortsetzen. (Ausgabe 3/2021)Börsenplätze BASF-Aktie: