Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Chemieherstellers BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Unerwartet starke Quartalszahlen hätten den Aktien von BASF zu Wochenbeginn zwischenzeitlich Auftrieb verliehen. Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns hätten sich im ersten Quartal besser entwickelt als gedacht, wie BASF am Montag überraschend mitgeteilt habe. Das EBIT sei um rund ein Fünftel gestiegen und habe die Erwartungen des Marktes getoppt.Nun hätten sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für BASF nach den vorläufigen Quartalszahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Chemiekonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, so Analystin Georgina Fraser in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Nachfrageumfeld bleibe trotz gestiegener Energiepreise offenbar robust.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für BASF auf "overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, habe Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen deutlich übertroffen.Die DZ BANK habe den fairen Wert für BASF nach den Eckdaten für das erste Quartal von 78 auf 74 Euro zwar gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, doch der Aktienkurs leide unter Diskussion um erweiterte Sanktionen gegen Russland, vor allem in Bezug auf einen Erdgasstopp, so Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses "Worst-Case-Szenario" habe er nicht in seine Gewinnschätzungen übernommen. Er berücksichtige aber das Russland-Risiko von Wintershall Dea mit einem Bewertungsabschlag.Mutige können an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link