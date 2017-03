Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (30.03.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Nach der Rückkehr in den ehemaligen Aufwärtstrend seit September 2011 (akt. bei 89,13 EUR) habe sich die BASF-Aktie zuletzt eine Verschnaufpause in Form einer seitlichen Schiebezone gegönnt. Mit der Auflösung dieses Konsolidierungsmusters sollte der Chemietitel nun wieder Fahrt nach Norden aufnehmen, zumal die quantitativen Indikatoren den beschriebenen Ausbruch bestätigen würden.Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy sowie das frische Einstiegssignal seitens des MACD. Aus der Höhe der Tradingrange lasse sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 5 EUR ableiten. Interessanterweise harmoniere das sich somit ergebende Kursziel sehr gut mit dem bisherigen Allzeithoch der Aktie vom April 2015 bei 97,22 EUR. Auf der Unterseite kämen zwei unterschiedliche Marken zur Absicherung in Frage: Während tradingaffine Anleger die Ausbruchsmarken bei rund 91,50 EUR als enge Absicherung heranziehen könnten, sollten strategische Investoren Engagements mit einem Stopp auf Basis der 38-Tage-Linie (akt. bei 89,44 EUR) bzw. der o. g. Trendlinie etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:92,29 EUR +0,21% (30.03.2017, 10:48)