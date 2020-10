Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

54,31 EUR -0,04% (14.10.2020, 09:21)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com (14.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Von der BASF-Aktie würden derzeit verschiedene, starke Signale kommen. Da sei zunächst der MACD-Indikator, der nicht nur auf Tages- und Wochenbasis gut aussehe, sondern zuletzt auf Monatsbasis ein positives Signal gegeben habe. Ein ebensolches komme von den Gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Börsentage, die ein so genanntes Goldenes Kreuz verursachen würden, was mittelfristig positiv gedeutet werden könne. Mit dem Ausbruch auf ein Siebenmonatshoch könnte das Doppelhoch von Anfang Juni und Anfang Oktober sowie anschließend das 52-Wochen-Hoch ins Auge gefasst werden. Letzteres sei im 72er-Bereich zu finden. Während die angesprochenen Gleitenden Durchschnitte im 52er-Bereich absichern würden, verlaufe der am genau sieben Monate alten Crash-Tief startende und ferner durch das Septembertief definierte Aufwärtstrend inzwischen bereits leicht über der 50er-Marke. Diese Trendlinie sorge also für guten Rückenwind und werde idealer Weise behauptet. Gelingt das nicht, bietet das Zweimonatstief 49,05 Euro eine weitere Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:54,37 EUR -0,26% (14.10.2020, 09:35)