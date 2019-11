Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,64 EUR -1,21% (18.11.2019, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,80 EUR -0,63% (18.11.2019, 16:13)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf dem Chart sei zu sehen, dass sich die BASF-Aktie langsam dem Jahreshoch nähere. Der Aktienprofi begründe dies damit, dass BASF operativ nicht so schlecht laufe, wie man es in der ersten Jahreshälfte vermutet haben müsste. Es würden zwar die Probleme wie z. B. Brexit oder Handelsstreit bleiben, aber es gebe auch diverse Entwicklungen, die etwas Hoffnung geben würden. Die Börse nehme oftmals konjunkturelle Entwicklungen etwa um die neun Monate vorweg.Die Zahlen der BASF für das 3. Quartal seien nicht berauschend gewesen. Der Gewinn sei wieder gesunken, aber nicht so stark, wie es die Analysten erwartet hätten. Das habe der BASF-Aktie den weiteren Auftrieb gegeben. Den Experten von "Der Aktionär" gefällt bei BASF, dass sich der Konzern in den letzten Jahren immer mehr umgebaut hat. Es gebe viele Gründe, die dafür sprechen würden, dass BASF auch im kommenden Jahr wieder hoch profitabel sein werde.Die BASF-Aktie ist ein sinnvolles Investment für Langfrist-Anleger: Engagierte Investoren sollen dabei bleiben und nicht investierte sollen eine kleine Korrekturbewegung abwarten, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.11.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: