XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

98,16 EUR +2,09% (19.01.2018, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

98,47 EUR +2,22% (19.01.2018, 10:55)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (19.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie kommt richtig in Fahrt! ChartanalyseAm Donnerstagnachmittag hat der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) überraschend vorläufige Zahlen vorgelegt und die Analysenschätzungen getoppt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Wie so viele andere Aktien aus dem DAX-Index pausiere das Wertpapier von BASF bereits seit Anfang November und habe keine frischen Verlaufshoch mehr hervorgebracht. Kurzfristig habe der Wert auf die Horizontalunterstützung bei rund 91,00 Euro zurückgesetzt, die anschließend wieder für gemäßigte Kauflaune unter den Investoren gesorgt habe. Doch so richtig in Fahrt sei die BASF-Aktie erst nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 gekommen.Demnach sei der Umsatz verglichen zu 2016 um 12 Prozent auf 64,5 Mrd. EUR gestiegen. Das EBIT vor Sondereinflüssen habe sogar um 32% auf 8,3 Mrd. EUR zugelegt. Netto würden für den Chemieriesen BASF 6,1 Mrd. EUR in den Kassen bleiben und damit 50% mehr als noch in 2016.Technisch werde das Papier jetzt für langfristig orientierte Investoren interessant, denn mit dem gestrigen Kursgewinn steuere BASF wieder auf seine Jahreshochs aus 2017 bei 97,90 Euro zu und könnte bald sogar einen Ausbruchversuch darüber unternehmen.Börsenplätze BASF-Aktie: