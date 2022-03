Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem allgemein sehr freundlichen Marktumfeld könnten sich die Aktien der beiden deutschen Chemieriesen BASF und Covestro weiter von den kräftigen Abschlägen seit Kriegsbeginn erholen. Sorgen würden derzeit allerdings nun wieder die harten chinesischen Maßnahmen gegen die jüngsten Corona-Ausbrüche in einigen Städten bereiten.China reagiere scharf auf den stärksten Anstieg der Corona-Infektionszahlen seit dem Ausbruch in Wuhan vor gut zwei Jahren, so Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Davon betroffen seien auch Metropolregionen wie Shanghai und Shenzhen. Der scharfe Kurs, auch als "No-Covid-Strategie" bekannt, sehe weitgehende Lockdowns selbst bei kleineren Corona-Ausbrüchen vor. Das Vorgehen belaste die wirtschaftliche Erholung - dies wiederum könnte die Weltwirtschaft sowie die beiden stark in China positionierten Chemieriesen BASF und Covestro belasten.Weiterhin bestünden zahlreiche verschiedene Risiken, welche die jüngste Erholung der beiden DAX-Titel gefährden könnten. Dementsprechend seien die an und für sich konservativen Aktien aktuell eher etwas für Mutige.Wer sich die günstig bewerteten Dividendenperlen ins Depot legen will, sollte die Stoppkurse bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 30,00 Euro (Covestro) platzieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: