Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,00 EUR -1,35% (03.12.2020, 11:26)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,10 EUR -1,43% (03.12.2020, 11:13)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Aktie auf Monatssicht um 23% zugelegt - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der DAX habe im abgelaufenen Monat kräftig Gas gegeben. Um 15 Prozent habe der deutsche Leitindex zugelegt, so viel wie noch nie in einem November in seiner über 30-jährigen Geschichte. Als Kurstreiber hätten sich vor allem die jüngsten Fortschritte der Impfstoffhersteller erwiesen. Zudem würden Volkswirte führender Finanz- und Forschungsinstitute davon ausgehen, dass der verlängerte Teil-Lockdown in Deutschland kaum gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft in der Bundesrepublik haben werde.Die hauptsächlich betroffenen Branchen wie Gastronomie, die Kulturszene und die Verkehrsbranche hätten einen vergleichsweise geringen Anteil an der Bruttowertschöpfung, habe die "Wirtschaftsweise" und Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen, Veronika Grimm, gesagt. So habe das derzeit weitgehend geschlossene Gastgewerbe einen Anteil von 1,6 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung - die gegenwärtig vergleichsweise gut laufende Industrie dagegen einen Anteil von rund 25 Prozent und der ebenfalls geöffnete Einzelhandel von um die 10 Prozent. "Die Wirtschaft wird dadurch nicht stark einbrechen. Es kommt jetzt darauf an, die betroffenen Betriebe gut durch die Krise zu bringen." Deshalb seien die Milliardenausgaben von Bund und Ländern für Hilfsprogramme gerechtfertigt.Ganz oben auf den Einkaufslisten der Anleger hätten konjunktur-sensible Titel gestanden, die besonders unter der Krise zu leiden gehabt hätten, wie BASF. Das Papier des Chemiekonzerns habe auf Monatssicht um rund 23 Prozent zugelegt und sei damit auf dem besten Weg, den Frühjahr-Absturz komplett vergessen zu machen. Ob die DAX-Aktie noch einen drauf setzen könne, bleibe abzuwarten - und dürfte letztendlich davon abhängen, ob sich das durch die positiven News von der Impfstoff-Front geweckte Erholungsszenario tatsächlich einstelle. Wenn nicht, dürften die verteilten Vorschusslorbeeren schnell wieder eingesammelt werden. (Ausgabe 48/2020)Börsenplätze BASF-Aktie: