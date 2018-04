Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF-Aktie: Weltgrößter Hedgefonds Bridgewater Associates zieht sich spürbar zurück - Aktiennews

Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bridgewater Associates, LP baut Netto-Leerverkaufsposition in BASF-Aktien spürbar ab:

Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) stark verringert.

Die Finanzprofis des 160 Mrd. USD schweren und somit weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am 13.04.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,69% auf 0,55% der BASF-Aktien reduziert.

Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den BASF-Aktien:

0,55% Bridgewater Associates, LP (13.04.2018)

Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,55% der BASF SE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.

Börsenplätze BASF-Aktie:

XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

84,51 EUR +0,46% (16.04.2018, 15:13)

Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

84,44 EUR +0,60% (16.04.2018, 15:28)

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111

WKN BASF-Aktie:

BASF11

Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS

NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF

Kurzprofil BASF SE:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.04.2018/ac/a/d)