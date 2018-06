Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

80,65 EUR -1,10% (26.06.2018, 16:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.06.2018/ac/a/d)







Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 26.06.2018 hat Vorstand Sanjeev Gandhi ein Paket von 1.500 BASF-Aktien zum Kurs von 80,85 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 121.274,12 EUR entspricht. Der Vorstand hat bereits am 22.06.2018 Aktien im Wert von 125.176,78 EUR erworben.Tim Jones, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer Branchenstudie vom 14.06.2018 sein "buy"-Votum für BASF mit einem Kursziel von 105,00 Euro bestätigt. Die europäischen Chemieunternehmen würden von einer anhaltenden Stärke in vielen Bereichen, Margenverbesserungen durch Kostenmaßnahmen sowie weiteren Fusionen und Übernahmen profitieren, so der Analyst. BASF zähle zu den Unternehmen, die am ehesten an einer weiteren Konsolidierung im Sektor teilhaben dürften, und gehöre neben Evonik, Linde und Symrise zu seinen "Top Picks".Börsenplätze BASF-Aktie:80,95 EUR -0,26% (26.06.2018, 16:20)