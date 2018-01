XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (31.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Unerwartet hoher Gewinnanstieg! AktienanalyseDas Portfolio des weltweit größten Chemieunternehmens BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) umfasst Chemikalien, Pflanzenschutzmittel und Saatgut sowie Erdöl- und Erdgas-Exploration & Produktion (100%-Gruppengesellschaft Wintershall), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Agrargeschäft fokussiere sich auf den chemischen Pflanzenschutz.BASF habe am Nachmittag des 18. Januar 2018 vorläufige Zahlen bekannt gegeben, die deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten und damit positiv überrascht hätten.Eine Absichtserklärung über die Wintershall-Fusion mit DEA und mittelfristig dem Ausstieg aus den gemeinsamen Öl&Gas-Aktivitäten über einen Börsengang würden die Fantasie erhöhen. Die Solvay-Akquisition sei ab 2019 gewinnerhöhend. Durch den Erwerb des Saatgut- und Herbizidgeschäfts von Bayer verbessere BASF seine strategische Position im Agrarbereich ab 2018 deutlich. (Ausgabe vom 30.01.2018)