Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

90,768 EUR -0,72% (13.04.2017, 22:25)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Chemiesektor die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) zu halten.Mit der Erholung des Ölpreises habe sich auch das Umfeld für die Chemiebranche aufgehellt. In einem Szenario mit steigenden Preisen für Chemieerzeugnisse könne es sich für die Kunden lohnen, Lageraufbau zu betreiben und umfangreichere Chemikalienkäufe zu tätigen, anstatt wie zuvor nur kleinste Mengen zu ordern, in der Hoffnung später noch günstiger zum Zuge zu kommen.Insofern signalisiere der Anstieg des Index der Chemieaktien auf das höchste Niveau seit 20 Monaten das wachsende Vertrauen der Anleger in einen zyklischen Aufschwung der Branche. Der Ausblick des VCI für das laufende Jahr 2017 lasse allerdings auch nach fünf Jahren annähernder Stagnation bei der Chemieproduktion in Deutschland keine dynamische Aufwärtsentwicklung erwarten. Daher scheine der Branchenindex der börsennotierten Chemieunternehmen bereits gewisse Zeichen einer Übertreibung aufzuweisen. Die zahlreichen Fusions- und Übernahmeaktivitäten würden zwar die bei vielen Unternehmen recht hohen Bewertungen teilweise rechtfertigen, das Potenzial für weitere Indexanstiege dürfte nun aber begrenzt sein. Hinzu komme, dass die Branche unter möglichen protektionistischen Maßnahmen der USA unter dem Präsidenten Trump oder den Folgen eines harten Brexit leiden könnte. Strauß bleibe bei seiner neutralen SektoreinstufungBörsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:90,77 EUR -0,74% (13.04.2017, 17:35)