Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.01.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Trumps Steuerreform hat einen positiven Effekt - AktienanalyseDer weltgrößte Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.2017 lägen Umsatz und Gewinn wie von BASF prognostiziert über den Vorjahreswerten und würden somit die Analystenschätzungen übertreffen.BASF könne sein operatives Ergebnis (EBIT) um voraussichtlich 36% gegenüber den Vorjahreswert auf EUR 8,5 Mrd. steigern (2016: EUR 6,3 Mrd.). 2017 sei der bereinigte Betriebsgewinn nach ersten Berechnungen auf EUR 8,3 Milliarden Euro gestiegen. Das habe der DAX-Konzern am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die Börse bekannt gegeben. Auch der Umsatz sei um 12% auf EUR 64,5 Mrd. gewachsen (EUR 57,6 Mrd. in 2016).Zudem habe Donald Trumps Steuerreform einen positiven Effekt: Nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter habe sich der Konzerngewinn 2017 um 50% auf EUR 6,1 Mrd. erhöht (2016: EUR 4,1 Mrd.). Die Absenkung des US-Körperschaftsteuersatzes von 35% auf 21% führe einmalig zu nicht zahlungswirksamen, latenten Steuererträgen von ca. EUR 400 Millionen in 2017, das gehe aus der aktuellen Presseinformation hervor.Die BASF-Aktie werde aktuell bei EUR 97,97 (19.01.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 97,97 (19.01.2018), das Jahrestief bei EUR 79,90 (10.08.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 16 Analysten die Aktie auf "kaufen", 13 auf "halten" und 1 auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 101,75, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 19.01.2018)