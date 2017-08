Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (02.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Segment Chemicals als Hauptwachstumstreiber - AktienanalyseDer weltgrößte Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) berichtete die Geschäftszahlen für das zweite Quartal, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei nach Unternehmensangaben um 12% auf 16,26 Mrd. Euro gestiegen. Das Umsatzwachstum sei von einem Preisanstieg in Höhe von 7% begünstigt gewesen. Die starke Performance des ersten Quartals sei in Q2 bestätigt worden. BASF erwarte jetzt auch für das zweite Halbjahr 2017 höhere Gewinne als im Vorjahr. Die guten Ergebnisse seien in Q2 erneut vor allem auf das Segment Chemicals zurückgegangen.Die Analysten der DZ BANK erwarten, dass BASF im dritten Quartal in den beiden Spezialchemiesegmenten durch Preiserhöhungen positive Effekte auf die operativen Margen erzielen kann. Dies werde ihrer Ansicht nach durch die Prognose für das zweite Halbjahr unterstrichen. Das bereinigte EBIT solle demnach über dem Vorjahr liegen. (Ausgabe vom 31.07.2017)