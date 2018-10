Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

77,00 EUR +0,65% (01.10.2018, 08:58)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Bei der BASF-Aktie hätten sie zuletzt mehrfach eine drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation diskutiert. Der September habe in diesem Kontext zusätzliche Klarheit gebracht. So habe der Chemietitel nicht nur ein neues Verlaufstief (75,52 EUR) hinnehmen müssen, sondern erstmals stehe auch auf Monatsschlusskursbasis ein Abgleiten unter die Kernunterstützung aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 79,98 EUR), einem Fibonacci-Level (79,70 EUR) sowie den letzten Verlaufstiefs zu Buche. Damit sei die obere Umkehr Realität und Anleger sollten in der nächsten Zeit kleinere Brötchen backen. Die Bedeutung dieser ehemaligen Schlüsselunterstützung werde noch zusätzlich durch den Halbjahreschart unterstrichen. Auf 6-Monats-Basis hätten hier zuletzt zwei nahezu deckungsgleiche Kerzen vorgelegen, die nun nach unten aufgelöst worden seien. Perspektivisch müssten Investoren ein Ausloten des langfristigen Aufwärtstrends seit Oktober 2009 (akt. bei 69,32 EUR) einkalkulieren. Hoffnung auf eine Jahresendrally bestehe dagegen nur, wenn die Nackenzone der angeführten Schulter-Kopf-Schulter-Formation zurückerobert werde. Ohne einen solchen Befreiungsschlag besitze das Chartbild des Chemietitels deutlich Schlagseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:76,55 EUR -2,31% (28.09.2018, 17:35)