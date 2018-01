Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.01.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) waren zuletzt interessante Insiderkäufe zu beobachten.Samantha Horvat hat zum 22.01.2018 ein Paket von rund 60 BASF-Aktien zum Kurs von 97,16 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 5.829,60 EUR entspricht. Sie steht in enger Beziehung zu Sinischa Horvat (Aufsichtsrat).Wie das Unternehmen am 18.01.2018 mitteilte, steigt der Umsatz laut vorläufigen, nicht testierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 um 12% auf 64,5 Mrd. EUR (2016: 57,6 Mrd. EUR). Das EBIT vor Sondereinflüssen beträgt 2017 voraussichtlich 8,3 Mrd. EUR und liegt damit 32% über dem Vorjahreswert (2016: 6,3 Mrd. EUR). Das EBIT der Gruppe liegt 2017 mit voraussichtlich 8,5 Mrd. EUR um 36% über dem Vorjahreswert (2016: 6,3 Mrd. EUR). Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter wird den Vorjahreswert voraussichtlich um 50% übertreffen und auf rund 6,1 Mrd. EUR steigen (2016: 4,1 Mrd. EUR).Den Bericht für 2017 wird BASF am 27. Februar 2018 veröffentlichen.