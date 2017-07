Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.07.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Wertpapier präsentiere sich nach wie vor in schwacher Verfassung. Jetzt habe auch noch ein negativer Analystenkommentar von Bernstein belastet. Die Aktie werde weiterhin mit "underperform" bewertet. Den fairen Wert sehe man unverändert nur bei 70,00 Euro und warne vor "exzessiv hohen Kapazitäten" im Pflanzenschutzgeschäft in Brasilien. Die Sparte habe letztlich etwa den Wettbewerber Bayer zu einer Gewinnwarnung genötigt. Die Experten der UBS und der Citigroup hätten jedoch explizit erklärt, dass das Pflanzenschutzgeschäft in Südamerika BASF wohl kaum das Konzernergebnis verhageln sollte.Rein fundamental betrachtet sehe es für BASF weiterhin gut aus. Jedoch bleibe das Chartbild nach wie vor angeschlagen. So wäre es jetzt enorm wichtig, dass zumindest der Unterstützungsbereich bei 80,90 Euro halte, weil sich ansonsten der Kursverfall fortsetzen sollte.Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:81,39 EUR +0,33% (10.07.2017, 12:01)