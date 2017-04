XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Bald dreistellige Kurse? Kaufen und liegen lassen! AktienanalyseLaut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", kann man die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) kaufen und liegen lassen.Es habe zuletzt viele positive Analystenkommentare zu BASF gegeben. Der faire Wert für die BASF-Aktie liege über 100 Euro. Küfner glaube auch, dass die BASF-Aktie unterbewertet sei. Seiner Meinung nach habe man die Hausaufgaben bei der Tochter Wintershall und im Rest des Konzerns gemacht. Durch die steigende Konjunktur spreche aktuell sehr viel für BASF. Man ziehe bei vielen Chemikalien wieder die Preise an. Zudem könne sich BASF in diesem Jahr wahrscheinlich relativ günstig im Saatgut-Bereich einkaufen. Bai BASF könne man nach Ansicht des Börsenexperten nicht viel falsch machen.Was den Chart betreffe, habe die BASF-Aktie aktuell mit dem Kaufsignal gute Chancen, bis zum Allzeithoch bei 97,22 Euro zu laufen. Wenn das Allzeithoch genommen werde, werde es nur eine Frage der Zeit sein, bis die BASF-Aktie dreistellige Kurse erreiche.Anleger können die BASF-Aktie kaufen und liegen lassen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.04.2017)Börsenplätze BASF-Aktie: