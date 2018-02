Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Aufwärtstrend zerstört - Chartanalyse

Seit dem vergangenen Spätsommer strebte die Aktie des im DAX notierten Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) nach oben, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Durch die aktuell durchaus scharfe Korrektur am Aktienmarkt sei der zarte Aufwärtstrend beim Papier von BASF allerdings jäh zerstört worden. Nun könnte die Aktie in den kommenden Wochen seitwärts tendieren. Nach unten hin würden sich Unterstützungsmarken bei 81,46 Euro (Kurstief von September) und bei 79,24 Euro (Kurstief von August) finden. Eine signifikante Unterstützungsmarke biete indes das Kurstief von 2017, welches bei 78,97 Euro markiert worden sei. Nach oben hin stelle nun die 200-Tage-Linie einen ersten Widerstand dar. Der gleitende Durchschnitt bewege sich aktuell bei 88,31 Euro. Eine signifikante Widerstandsmarke stellt indes das im Januar erklommene Allzeithoch bei 98,80 Euro dar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.02.2018)