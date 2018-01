XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (19.01.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von BNP Paribas:BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) gab gestern Nachmittag vorläufige und untestierte Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Zahlen hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Die Börse habe diese Zahlen sehr erfreut aufgenommen. Die Aktie habe deutlich angezogen und sei dabei sogar über einen kurzfristigen Abwärtstrend seit 24. November nach oben ausgebrochen. Dieser Trend liege heute bei ca. 95,27 EUR. Der Ausbruch über diesen Trend könne als neues Kaufsignal angesehen werden, da damit die Konsolidierung seit dem Allzeithoch bei 97,90 EUR vom 07. November beendet sein dürfte.BASF könnte kurzfristig bis an das Allzeithoch ansteigen. Gelinge ein signifikanter Ausbruch über dieses Hoch, dann würde sich sogar Potenzial in Richtung 110 EUR eröffnen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 95,27 EUR kommen, wäre der gestrige Ausbruch ein Fehlsignal. Abgaben in Richtung 91,06 bis 90,96 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 19.01.2018)Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:96,48 EUR +0,11% (19.01.2018, 08:49)