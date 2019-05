Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (21.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Martin Weiß, leitender Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Knapp 40 Prozent sei der Aktienkurs seit Anfang April in den Keller gerauscht. Die jüngsten Zahlen für das erste Quartal hätten dabei wie ein Brandbeschleuniger gewirkt.BAIDU sei aus Anlegersicht stinklangweilig. Und der Suchmaschinenbetreiber habe derzeit Wachstumsprobleme. In Q1/2019 hätten die Erlöse 24,1 Mrd. Renminbi betragen und seien damit geringer ausgefallen als erwartet.Was die Investoren enttäuscht habe: Das Kerngeschäft schwächle und selbst dreistellige Zuwachsraten in der Cloud vermögen den negativen Trend nicht komplett aufzufangen. Dazu komme eine strikte Regulierung bei Online-Werbung für Gesundheitsartikel, die BAIDUs Vortrieb bremse.Dass BAIDU im Bereich "sonstige Erlöse" - dazu würden neben iQiyi und der Cloud alles sonstigen Aktivitäten gehören - zuletzt um 73 Prozent gewachsen sei, werde von Anlegern mit einem Achselzucken quittiert. Dabei gebe es hier spannende Entwicklungen.An der Börse werde die Zukunft gehandelt und wenn das stimme, sähen die Anleger bei BAIDU kaum eine. Binnen zwölf Monaten habe der Titel 59 Prozent an Wert verloren, das entspreche 60 Milliarden Dollar an Börsenwert. Nur zum Vergleich: Als das Papier zuletzt auf dem aktuellen Niveau notiert habe, habe der Konzern 30 Prozent der heutigen Erlöse umgesetzt und viel weniger Gewinn gemacht.DER AKTIONÄR meine: BAIDU mache vieles richtig, nur würden die Initiativen für KI und autonomes Fahren mehr Zeit brauchen, um greifbare Ergebnisse zu liefern. Dasselbe gelte prinzipiell für iQiyi und BAIDUS Cloud. Der Kursabsturz sei eine völlig überzogene Reaktion auf a) den schwelenden Handelskrieg zwischen den USA mit China und b) die Q1-Zahlen und den verhaltenen Ausblick für Q2. Der Suchmaschinenbetreiber weise ein Nettovermögen von zehn Milliarden Dollar aus, werde mit dem 2,5-fachen der Umsätze und KGV 13 (2020e) bewertet.Aus Sicht des AKTIONÄR ist die BAIDU-Aktie jetzt ein Schnäppchen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2019)