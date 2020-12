NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

185,50 USD +13,83% (15.12.2020, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internetunternehmens BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BAIDU habe gestern richtigen Rückenwind gekriegt. Das wundere, denn chinesische Tech-Werte seien aktuell unter Druck. Der Auslöser für den Anstieg von BAIDU sei zum einen ein Artikel von Reuters gewesen, dass BAIDU wohl erwäge, in die Produktion von E-Autos einzusteigen. Die Experten von "Der Aktionär" halten dies für sinnvoll, denn BAIDU sitzt auf den richtigen Ressourcen dafür. Zum anderen beziehe sich der Aktienprofi darauf, dass man auf einem langfristigen Chart von BAIDU, der bis 2019 zurückgehe, sehen würde, wie lange sich die Bodenbildungsphase rausgezögert habe. Je länger diese Formationen dauern würden, bis sie abgeschlossen würden, desto lauter sei am Ende der Boom. Das hat man gestern bei der BAIDU-Aktie gesehen - sie ist kräftig nach oben gelaufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:158,60 EUR +3,93% (16.12.2020, 12:03)