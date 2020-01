Während die EU und die USA um politische Regulation der neuen Technologien ringen und Datenschutzklagen sich die Hand geben würden, unterstütze die chinesische Regierung Forschungsbemühungen: BAIDU unterhalte ein staatlich unterstütztes Labor für Deep Learning-Anwendungen.



Selbstredend nutze die politische Führung der Volksrepublik diesen Einfluss für etwaige Zensur, gleichzeitig nehme die Abhängigkeit vom Westen ab. Letzten Endes werde diese Unterstützung den Ausschlag um die Innovationsführerschaft geben.



Aktuell bewege sich die Aktie bei rund 140 Dollar, sei klar im Aufwärtstrend und werde bei einem 20er KGV von 20 gehandelt. Für einen technologiefokussierten Internetkonzern sei das eine durchaus attraktive Bewertung.



Spekulativ orientierte Anleger können auf diesem Kursniveau weiterhin zukaufen, denn die langfristigen Wachstumsaussichten bleiben trotz eines schwierigen 2019 günstig, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur BAIDU-Aktie. Defensive Anleger seien mit den chinesischen Techriesen Tencent oder Alibaba besser beraten. (Analyse vom 13.01.2020)



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (13.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internetunternehmens BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen IT-Riesen mit der gleichnamigen Suchmaschine habe 2019 einige Federn lassen müssen. Chinas Pendant zu Alphabet - beziehungsweise dessen Suchmaschine Google - schicke sich aber an, im laufenden Jahr wieder gehörig Fahrt aufzunehmen. Dafür gebe es politische, ökonomische und disruptive Gründe.1. HandelsabkommenDer schwelende und dann verfahrene Handelsstreit zwischen den USA und China habe für mindestens stagnierende Kurse chinesischer Wertpapiere gesorgt. Doch Mitte Januar 2020 solle alles besser werden: Die Präsidenten Chinas und der Vereinigten Staaten möchten sich zum Beschluss eines Teilabkommens treffen.Zwar werde der Konflikt damit nicht beigelegt sein, weitere Importzölle sollten aber verhindert werden. Die Vereinigten Staaten würden laut Experten alles daran setzen, ein vollwertiges Abkommen vor den Präsidentschaftswahlen im Herbst dieses Jahres zu erreichen. Das wirke sich positiv auf das Sentiment der Anleger gegenüber China-Aktien aus.2. TechnologieoffenheitTrotz stagnierender Suchmaschinenwerbung, lege BAIDU bei Zukunftstechnologien eine beispiellose Angstfreiheit an den Tag. Ähnlich wie Alphabet forsche das Unternehmen an KI-Technologien (Künstliche Intelligenz). Allerdings zeige man sich hinsichtlich KI gesteuerten Big Data-Umgebungen aufgeschlossener als die Amerikaner.Alphabets CEO Sundar Pichai habe sich im selben Jahr unter anderem gegen die Verlängerung eines KI-Bilderkennungsvertrags für das Pentagon entschieden. Grund seien ethische Bedenken - anschließend habe Alphabet "ethische" Richtlinien für Googles KI-Anwendungen veröffentlicht.3. UmsatzdiversifikationObwohl die Werbeinnahmen auf dem chinesischen Markt zurückgegangen seien und der Konzernumsatz im dritten Quartal 2019 auf 3,93 Milliarden Dollar (minus 5,23 Prozent zum Vorjahreszeitraum) gesunken sei, sei der Umsatz mit dem eigenen Video- und Streamingdienst iQIYI gestiegen (1,04 Milliarden Dollar, plus 34 Prozent im Vergleich zu 2018). Hier habe das Unternehmen rund 30 Prozent neue Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Ebenfalls positiv auf die Zukunftsaussichten würden sich die Geschäfte mit Cloud Services und Smart Devices auswirken - allen voran autonom fahrende Autos.Dass BAIDU beispielsweise bei natürlicher Sprachverarbeitung schon weiter sei, zeige dessen so genanntes Ernie-Modell (Enhanced Representation through Knowledge Integration). Dieses habe Googles Bert-Modell (Bi-directional Encoder Representations from Transformers) jüngst in einem Test-Wettbewerb geschlagen.4. Politische Unterstützung