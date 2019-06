Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

104,00 EUR -0,95% (19.06.2019, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

116,92 USD -0,03% (19.06.2019, 17:20)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (19.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen des Suchmaschinenbetreibers seien ein Debakel gewesen: BAIDU sei rund 47 Millionen Dollar ins Minus gerutscht. Dennoch würden viele Analysten der BAIDU-Aktie treu bleiben. Die Meinungen seien dabei recht unterschiedlich und würden von "deutlich unterbewertet" bis hin zu "totale Vermögenszerstörung" reichen.Insgesamt würden 22 Analysten den Kauf empfehlen und 18 würden zum Halten raten. Den aktiven Verkauf der BAIDU-Aktie empfehle kein Analyst. Ein eher durchwachsenes Bild für eine Tech-Aktie. DER AKTIONÄR bleibe aktuell an der Seitenlinie - sei aber unverändert der Meinung, dass BAIDU mithilfe der hohen Investitionen neue Wachstumsquellen anzapfen könne.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" setzt die BAIDU-Aktie auf die Watchlist! (Analyse vom 19.06.2019)Börsenplätze BAIDU-Aktie: