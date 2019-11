Spekulativ orientierte Anleger können auf dem attraktiven Kursniveau eine kleine erste Position eingehen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2019)



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (22.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.BAIDU habe es nicht leicht - rund 60 Prozent habe die Aktie seit den Hochs Mitte 2018 verloren. Doch die Q3-Zahlen würden ein Ende des Leidens zeigen. Im Chart rieche es nach Bodenbildung und die attraktive Bewertung biete attraktive Einstiegschancen.BAIDU habe den chinesischen Suchmaschinenmarkt fest im Griff. Mit rund 61 Prozent Marktanteil werde der Tech-Riese zu Recht als "Google Chinas" bezeichnet. Das Suchmaschinen-Kerngeschäft, in dem Baidu 75 Prozent seiner Gesamtumsätze erziele, sei aber auch die Ursache dafür, dass die Aktie seit dem Hoch im Juni 2018 bis zu 70 Prozent verloren habe.Kein Wunder, denn gleich mehrere Probleme würden dem einstigen Wachstumstreiber zusetzen. Erstens hätten finanzstarke Branchen wie die Automobil- oder Finanzindustrie ihre Werbeanzeigen angesichts makroökonomischer Unsicherheiten reduziert. Zweitens sei das BAIDU-Ökosystem aus News- und Blogseiten sowie die Suchmaschine selbst mehrfach Ziel staatlicher Regulierungen geworden. Drittens eröffne dies eine Chance für Konkurrenten wie Sogou, dessen Suchmaschine standardmäßig mit den Tencent-Diensten verbunden sei, oder ByteDance, die im digitalen Werbegeschäft rasant zulegen würden.Doch es scheine Licht am Ende des Tunnels. BAIDU habe es trotz aller Widrigkeiten im dritten Quartal geschafft, seine Umsätze zu stabilisieren und die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Selbst im gebeutelten Suchmaschinengeschäft seien die Umsätze im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um acht Prozent gestiegen.Diese positive Entwicklung bleibe nicht unbemerkt. So habe beispielsweise das Analystenhaus Susquehanna sein Kursziel von 138 auf 155 Dollar erhöht. Die schlimmste Phase im Werbegeschäft scheine nun der Vergangenheit anzugehören und der Ausblick auf das vierte Quartal zeige, dass sich BAIDU wieder auf Kurs Richtung konstruktivem Umsatz und solider Profitabilität befinde.Die Aktie habe auf die starken Q3-Zahlen mit einem deutlichen Plus von 14 Prozent reagiert. Der Chart zeige nun Anzeichen einer Bodenbildung. Die Bewertung bleibe angesichts der oben genannten Probleme attraktiv. Die BAIDU-Aktie werde für die nächsten zwölf Monate mit einem KGV von 14 bewertet - ein Bewertungsniveau nahe dem Fünf-Jahres-Tief.BAIDU sei in der Vergangenheit ein Garant für Wachstum gewesen - in den vergangenen neun Jahren hätten die Umsätze 22 Mal steigen können. Kämen nun weitere Impulse wie beispielsweise eine Aufhellung des makroökonomischen Sentiments oder Fortschritte bei den großen Beteiligungen iQiyi (57%) und Trip.com (12%) hinzu, könnte das Wachstum leicht wieder angefeuert werden.