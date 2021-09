NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ -Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (02.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei ein sehr interessanter Tag für chinesische Tech-Werte gewesen. Langsam scheinen sich die Anleger mit den Angelegenheiten abgefunden zu haben, so die Experten von "Der Aktionär". Es sei noch keine Trendwende. Es sei aber ein positives Zeichen, dass die großen Werte gestern unter durchaus vernünftigen Handelsumsätzen nach oben gelaufen seien. Die BAIDU-Aktie war mit 5% mit dabei, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.09.2021)