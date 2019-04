Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

160,32 EUR +0,45% (05.04.2019, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

179,13 USD +2,41% (04.04.2019, 21:59)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (05.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Das Unternehmen setze angesichts des regulierungsanfälligen Kerngeschäfts weiter auf die Zukunft. Künstliche Intelligenz, Autonome Fahrzeuge und Video-Streaming sollten das Geschäft diversifizieren - mit ersten Erfolgen. Die positiven News würden dem chinesischen Titel helfen, aus der Seitwärtsrange ausbrechen.Der "Beijing Autonomous Vehicles Road Test Report 2018" zeige ganz klar, dass BAIDU in Sachen Autonomes Fahren in China die Nase vorn habe. In dem Report würden sämtliche Daten aufgelistet, die im Zusammenhang mit den Selbstfahrer-Tests in Peking stehen.Insgesamt seien 56 Testfahrzeuge in Peking zugelassen gewesen, von denen 45 BAIDU gehören würden. Auch bei der zurückgelegten Wegstrecke habe das Unternehmen einen Vorsprung gegenüber NIO, BAIC, Audi und Co.BAIDU habe insgesamt 140.000 Kilometer zurückgelegt und sei damit für 91 Prozent der Gesamtstrecke verantwortlich. Seit März 2018 dürfe BAIDU auf Pekings Straßen testen.Das Chartbild zeige, die Anleger würden nach den positiven Wirtschaftsdaten und den positiven News beim Sebstfahrer-Engagement wieder Vertrauen schöpfen. Die BAIDU-Aktie könne aus der Seitwärtsrange ausbrechen und liefere ein deutliches Kaufsignal.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der BAIDU-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 05.04.2019)