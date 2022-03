Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BAIDU.



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (01.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Sea und BAIDU hätten heute zwei Tech-Größen aus Asien ihre Zahlen veröffentlicht. Die anschließenden Kursreaktionen der Aktien hätten gegensätzlicher kaum sein können. Die Sea-Limited-Aktie falle zwölf Prozent. Die Aktie von BAIDU liege hingegen zeitweise acht Prozent im Plus. Woran liege das? Eine Kurzanalyse.Seas Umsatzprognose (8,9 bis 9,1 Milliarden Dollar) übertreffe die Erwartungen (Konsens: 8,5 Milliarden). Allerdings würden unter anderem die Verluste beim bereinigten EBITDA in den Bereichen Fintech und E-Commerce deutlich höher ausfallen als erwartet. Außerdem werde der Gaming-Bereich voraussichtlich im laufenden Jahr deutlich weniger Umsatz machen.BAIDU übertreffe mit 33,1 Milliarden Yuan im vergangenen Quartal die Umsatzschätzungen (Konsens: 32,2 Milliarden Yuan). Jenseits des Werbegeschäfts (plus ein Prozent) wachse der Umsatz - inklusive Cloud - um 63 Prozent.BAIDU lege deutlich stärkere Zahlen vor als Alibaba. Der chinesische Suchmaschinen-Gigant schaffe es zunehmend, sich von seinem stagnierenden Kerngeschäft zu emanzipieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: