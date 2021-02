Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

204,50 EUR +1,74% (02.02.2021, 09:48)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

241,89 USD +2,92% (01.02.2021, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol Deutschland BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol Deutschland: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol Deutschland: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Im letzten Artikel zur BAUDI-Aktie habe "Der Aktionär" bereits geschrieben: "Langfristig bleibt Baidu als chinesischer KI-Riese sowohl operativ als auch kurstechnisch aussichtsreich." Diese Einschätzung werde nun auch von einem renommierten Finanzgiganten vertreten. Demnach gebe es nach der jüngsten Rally noch viel Luft nach oben.Oppenheimer schreibe, dass sich die Neubewertung von BAIDUs KI-Kerngeschäft wohl fortsetzen werde. Dazu komme eine "solide Erholung" im Werbegeschäft. BAIDU würde davon als Chinas größter Suchmaschinen-Betreiber profitieren. Darüber hinaus erwarte Oppenheimer eine "signifikante Beschleunigung" der Monetarisierung von Apollo, BAIDUs Plattform für autonomes Fahren. Interessant seien dabei folgende Bereiche: Robotertaxis, fortgeschrittene Fahrassistenzsysteme und Vehicle-to-everything (Kommunikation von Fahrzeugen mit der Umwelt).Die Kaufempfehlung werde folglich beibehalten, das Kursziel von 165 auf 305 USD erhöht. Die deutliche Erhöhung sei angesichts der jüngsten Entwicklungen folgerichtig, die Begründung plausibel. Die Wahrscheinlichkeit überwiege, dass die Verschnaufpause nach dem jüngsten Kursanstieg früher oder später nach oben aufgelöst werde, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BAIDU.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link