Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

108,40 EUR +0,74% (08.10.2020, 13:37)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

126,35 USD +1,22% (07.10.2020)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (08.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internetunternehmens BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BAIDU habe am gestrigen Mittwoch ein starkes Kaufsignal generiert. Nachdem der Wert zuvor deutlich an Fahrt verloren habe, könnte es jetzt bei der Aktie wieder zu einer starken Bewegung kommen. Auch die Analysten von Morningstar seien positiv gestimmt und würden das Kursziel bei 194 Dollar sehen - satte 53 Prozent über dem aktuellen Kurs.Nachdem die BAIDU-Aktie am 9. Juli ein neues Zwischenhoch bei 135,44 Dollar markiert habe, habe sie im Rahmen einer Keilformation konsolidiert. Dabei habe der Kurs fortlaufend um die 50-Tage-Linie geschwankt, die momentan bei 111,96 Dollar verlaufe.Am Mittwoch habe der Wert nun einen Dollar über der oberen Begrenzungslinie bei 126,35 Dollar schließen können. Dadurch habe der Wert die Chartformation erfolgreich aufgelöst und ein starkes Kaufsignal generiert.Kurzfristige Trader könnten jetzt von einer guten Einstiegschance profitieren. Konservative Anleger sollten dagegen erstmal abwarten, bis ein neuer Aufwärtstrend bestätigt wird, so Timo Nützel. (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link