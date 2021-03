Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (05.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt ie Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BAIDU-Aktie befinde sich weiterhin im Korrektur-Modus. Sie habe schon bei 339,91 USD notiert. Jetzt liege sie bei 260 USD.Gestern habe BAIDU grünes Licht für ein Zweitlisting in Hongkong bekommen. Das sei wichtig, denn es bestehe immer die Gefahr, dass die chinesischen Unternehmen dann mal aus der Wall Street rausgeworfen werden könnten. BAIDU selbst sei zwar nicht in Gefahr gewesen, gegen die neuen Bilanzierungsregeln zu verstoßen, aber die großen chinesischen Tech-Unternehmen wollten nicht immer Spielball der Politik sein und deswegen möchten sie ihre Aktien auch in Hongkong platzieren. Bei BAIDU sei die Idee, dass man auf der Unterseite 3,5 Mrd. USD für das Zweitlisting einsammeln könnte. Somit gewinne man weiteres Kapital hinzu, damit man in den Ausbau der neuen Geschäftsfelder investieren könnte. Das Zweitlisting sei also eine durchaus positive Nachricht, die aber gestern untergegangen sei. Fundamental ist die BAIDU-Aktie übrigens attraktiv auf dem aktuellen Niveau, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie: