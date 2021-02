Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol Deutschland: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (09.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol Deutschland: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die Aktien chinesischer Tech-Unternehmen würden am Dienstag steil nach oben ziehen und die Gewinne der Vortage kräftig ausbauen. Anleger würden mit den Käufen offenbar auf die Reformbemühungen Pekings für Internetkonzerne reagieren. Doch nicht alle Aktien würden vom neuen Regelwerk profitieren.DER AKTIONÄR berichtete bereits am Vortag über den neuen gesetzlichen Rahmen im chinesischen Internet und offenbar rechnen viele Anleger mit negativen Auswirkungen auf die operativen Geschäfte der beiden dominierenden Unternehmen, Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND). Zwar würden die Aktien beider Firmen am Dienstag mit Aufschlägen von 1,6 Prozent beziehungsweise 2,1 Prozent ebenfalls durchaus freundlich tendieren. Gemessen an der Kursrallye bei BAIDU, NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), Weibo (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol Deutschland: 2WBA, NASDAQ-Ticker-Symbol: WB) und etlichen anderen Firmen reiche die Performance der Schwergewichte jedoch nicht heran.BAIDU schieße dabei unter den größeren Tech-Titeln den Vogel ab und habe im frühen Handelsverlauf sogar die Marke bei 300 Dollar geknackt. Aktuell notiere das Papier bei 297 Dollar rund 7,8 Prozent fester. Zuletzt sei es vor allem die E-Auto-Fantasie gewesen, die sich als Katalysator für höhere Kurse erwiesen habe. Auf dem aktuellen Niveau notiere BAIDU ebenso auf Allzeithoch wie der Gaming- und Musikstreaming-Anbieter NetEase (132 Dollar; +6,7%).Unter den Nebenwerten würden die Aktien von Weibo (Kurznachrichtendienst), Momo (ISIN: US60879B1070, WKN: A12E40, Ticker-Symbol: 1MOA, NASDAQ-Symbol: MOMO) (Dating-App), YY (Live Videos) und Baozun (ISIN: US06684L1035, WKN: A14S55) (E-Commerce-Enabler) heute viel Beachtung finden. Bei Weibo (55,58 Dollar; +5,5%) sieht DER AKTIONÄR insbesondere charttechnische Gründe für den Kursanstieg. Die Aktie - eigentlich ein klassischer Pandemie-Gewinner - habe sich 2020 kaum bewegt und habe erst in den letzten Wochen an Schwung gewonnen. Steige die Aktie über 55 Dollar, sei die seit Mitte 2019 andauernde Bodenbildungsphase abgeschlossen.Spannend sei auch die Entwicklung bei der Live-Video-Plattform YY. Die Aktie sei seit Ende Januar um rund 30 Prozent im Wert gestiegen und sei am Montag auf in der Spitze 130 Dollar geschossen. Sogar um 40 Prozent in die Höhe sei es zuletzt für Baozun gegangen, die es internationalen Brands ermöglichen würden, im chinesischen Internet Geschäfte zu machen.Der Kursaufschwung bei China-Aktien am Dienstag sei umso bemerkenswerter, da die führenden US-Indices am Dienstag im Minus rangieren würden. BAIDU bleibt auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, jedoch könnte es nach dem schnellen Anstieg um 30 Prozent zu einer Konsolidierung kommen. Insgesamt bleibt DER AKTIONÄR positiv für chinesische Internetaktien eingestellt, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur BAIDU-Aktie. (Analyse vom 09.02.2021)