Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

119,00 EUR +6,82% (03.02.2020, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

129,30 USD +0,71% (03.02.2020, 15:42)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (03.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internetunternehmens BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Knapp 14 Prozent habe die Aktie von BAIDU in den vergangenen Wochen wegen des Coronavirus verloren. Das Virus sei auch die Ursache dafür, dass BAIDU seine Quartalszahlen verspätet veröffentliche - doch die Anleger von BAIDU würden sich davon nicht verunsichern lassen.BAIDU habe aufgrund des Coronavirus seinen Termin zur Veröffentlichung der Quartalszahlen um zwei Wochen nach hinten verlegt. Laut einer Pressemitteilung werde der chinesische Internetgigant erst am 27. Februar die Zahlen zum vierten Quartal veröffentlichen.Ganz im Regen stehen lasse BAIDU seine Anleger jedoch nicht: Denn das Management habe seine Prognose für das vierte Quartal nach oben geschraubt. Der erhöhte Ausblick gehe nun von einem Umsatz von 28,3 bis 28,9 Milliarden Yuan (3,65 bis 3,73 Milliarden Euro) bei einem Nettogewinn von 6,2 bis 6,7 Milliarden Yuan (0,80 Milliarden Euro bis 0,86 Milliarden Euro) aus. Damit sollte der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal zwischen vier bis sechs Prozent wachsen.Davor habe die Geschäftsführung noch mit einem Umsatz in der Spanne zwischen 27,1 bis 28,7 Milliarden Yuan gerechnet. Die Analysten würden für Q4 aktuell nur mit einem Umsatz von 27,8 Milliarden Yuan rechnen.Noch bleibe aber unklar, wie sich das Coronavirus im Einzelnen auf den Internetgiganten auswirke. Mit der erhöhten Prognose für das vierte Quartal habe BAIDU seine Anleger vorerst zumindest beruhigt.Die Aktie sei aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus rund 14 Prozent gefallen, habe den jungen Aufwärtstrend durchbrochen und bei der horizontalen Unterstützung im Bereich von 122 Dollar gestoppt. Auf diesem Niveau würden auch die 200-Tage-Linie bei 118,67 Dollar und die 90-Tage-Linie bei 117,99 Dollar unterstützen.Die oben genannte charttechnische Unterstützungszone könnte nun die Basis für eine neue Erholungsrally werden. Anleger sollten daher bei der Aktie von BAIDU dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".