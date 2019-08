Frankfurt-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

96,45 Euro -2,88% (21.08.2019, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

95,50 EUR -2,51% (21.08.2019, 16:00)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

106,27 USD -2,25% (21.08.2019, 16:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.

(21.08.2019/ac/a/n)



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse der Analystin Connie Gu von BOCOM International Securities:Connie Gu, Aktienanalystin von BOCOM International Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) nunmehr zu kaufen.BAIDU Inc. habe es im zweiten Quartal geschafft, die Umsatz- und Gewinnprognosen zu übertreffen. Angesichts der Möglichkeiten des Unternehmens in verschiedenen Branchen Fuß zu fassen, seien die Cloud-Einnahmen im Jahresvergleich um 92% gestiegen.Die Analysten von BOCOM International Securities schätzen die Q3-Erlöse im Kerngeschäft auf 20,4 Mrd. RMB. Die EPS-Prognose für das Gesamtjahr sei um 20% angehoben worden.Analystin Connie Gu hält die aktuelle Bewertung des BAIDU-Kerngeschäfts (ohne die iQiyi/Ctrip-Bewertungen und Cash) für attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: