Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internetunternehmens BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die diesjährige Kursparty an den Märkten sei an Chinas führender Suchmaschine BAIDU lange Zeit spurlos vorübergegangen. Erst in den letzten Wochen sei der Titel auf der Bildfläche erschienen, habe seither aber ordentlich Gas gegeben. Am Dienstag springe die Aktie nun unvermittelt in die Höhe, nachdem Nachrichtenagenturen BAIDUs Einstieg bei Elektroautos melden würden.Die Aktie von BAIDU steige im frühen US-Geschäft um 8,40 Dollar (5,2 Prozent) auf 171,48 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Offensichtlicher Auslöser für den Kursschub sei folgende Meldung von "Reuters": "BAIDU erwägt die Herstellung eigener Elektrofahrzeuge und hat hierzu Gespräche mit Autoherstellern geführt".Die Agentur berufe sich in ihrer Mitteilung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, im Klartext: Nichts Genaues wisse man.Abgesehen vom Wahrheitsgehalt der Meldung dränge sich die Frage auf, ob ein solcher Schritt für BAIDU sinnvoll wäre. "Der Aktionär" meine: absolut!Für Investoren stelle sich der Konzern als Marktführer unter Chinas Suchmaschinen dar und tatsächlich entfalle der Löwenanteil der Erlöse auf diese Sparte. BAIDU investiere allerdings seit Jahren in Themen wie Künstliche Intelligenz und das Autonome Fahren und biete seit einiger Zeit mit seiner Apollo-Einheit hier eine offene Technologieplattform für die Branche. Zu den Nutzern von Apollo würden unter anderem Toyota und Volkswagen zählen.Was sollte BAIDU hindern, in Kooperation mit Autoherstellern selbst in den E-Auto-Markt einzusteigen? Der Aufbau einer komplett eigenen Produktions-Infrastruktur würde zwar vermutlich zu kapitalintensiv, eine Auftragsfertigung erscheine jedoch machbar.Mit dem Break über die 150-Dollar-Marke habe BAIDU charttechnisch die Bodenbildung abgeschlossen, nun könne sich das Papier in Richtung der nächsten Widerstandsmarken nach oben hangeln. Widerstände gebe es bei 181 Dollar, 200 sowie 235 Dollar.So lange der positive Newsflow anhält, dürfte sich auch der Anstieg fortsetzen, so Martin Weiss von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link