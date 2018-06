Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

215,02 EUR +0,43% (14.06.2018, 14:03)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

250,41 USD -3,32% (14.06.2018, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (26.06.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BAIDU-Aktie sei gestern kräftig nach unten gegangen. In den vergangenen Wochen habe die BAIDU-Aktie noch versucht, die Marke von 284,22 USD als Hoch wieder rauszunehmen. Das habe jetzt ein bisschen Ärger bedeuten können, wenn dieses Hoch letztendlich nicht übersprungen werden könne, glaube der Aktienprofi.Vielleicht wird es an der unteren Seite noch ein Verkaufssignal bei der BAIDU-Aktie geben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.06.2018)Börsenplätze BAIDU-Aktie: