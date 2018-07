NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (05.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.China mache kein Geheimnis daraus, dass es der Technologieführer in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) sein wolle. Entsprechend würden große Tech-Firmen wie BAIDU aufs Gas drücken Der Suchmaschinenbetreiber habe auf seiner Entwicklerkonferenz angekündigt, seine KI-Plattform zu erneuern, einen KI-Chip zu entwickeln und die Produktion autonomer Busse zu beginnen.BAIDU liefere das volle KI-Paket über Entwicklung, Hardware und Anwendung. Neben dem soliden Kerngeschäft mit Werbung verfüge der chinesische Konzern damit über einen mehr als aussichtsreichen Zukunftstreiber. Bei derartigen Aussichten könnten die Anleger bei der BAIDU-Aktie getrost dabeibleiben, auch wenn der Konflikt mit den USA das Papier in einen Seitwärtstrend gefangen halte. Langfristig Top, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:213,00 EUR +1,12% (05.07.2018, 11:55)