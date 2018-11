Tradegate-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:

Kurzprofil BAIC Motor Corp. Ltd.:



BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5, Hong Kong-Ticker Symbol: 1958.HK) ist ein führender Pkw-Hersteller und Service-Anbieter in China und eines der Pkw-Unternehmen. BAIC Motor besitzt eine breite Palette von Marken. Zudem gehört BAIC Motor im Bereich der reinen Elektro-PKW zu den führenden Unternehmen in China.



Gegründet im September 2010, ist BAIC Motor die Plattform der Beijing Automotive Group Co., Ltd (BAIC Group) für die komplette Integration und Geschäftsentwicklung von Personenkraftwagen. BAIC Motor hat am 19. Dezember 2014 den Börsengang von H-Aktien abgeschlossen und ist an der Börse von Hong Kong Limited (SEHK) an die Börse gegangen (H-Aktien: BAIC Motor; H-Aktien: 1958). (21.11.2018/ac/a/a)



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - BAIC Motor-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian seine Verkaufaempfehlung für die Aktien von BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5, Hong Kong-Ticker Symbol: 1958.HK).Im Rahmen einer Studie zum chinesischen Autosektor nehmen die Analysten von UOB Kay Hian auf die Guangzhou Auto Show Bezug. Elektroautos stünden nach wie vor im Fokus des Interesses. 48 neue Modelle seien anlässlich der Messe am Markt eingeführt worden. Mehr als 20 davon seien Elektroautos gewesen.Analyst Ken Lee weist im Hinblick auf BAIC Motor Corp. Ltd. auf mögliche Joint Venture-Anteilsverkäufe hin. Am Kursziel von 4,00 HKD werde festgehalten.In ihrer BAIC Motor-Aktienanalyse stufen die Analysten von UOB Kay Hian den Titel unverändert mit "sell" ein.Börsenplätze BAIC Motor-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:0,504 EUR +2,86% (21.11.2018, 14:05)