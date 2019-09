LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Bâloise-Aktie:

159,00 EUR +2,51% (10.09.2019, 09:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bâloise-Aktie:

173,90 CHF +1,52% (10.09.2019, 09:21)



ISIN Bâloise-Aktie:

CH0012410517



WKN Bâloise-Aktie:

853020



Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BLON



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BALN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BLHEF



Kurzprofil Bâloise Holding AG:



Die Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, SIX Swiss Ex: BALN, NASDAQ OTC-Symbol: BLHEF) ist ein führender Anbieter von Versicherungen und integrierten Finanzdienstleistungen für Vorsorge und Vermögen. Die Bâloise Holding ist Dachgesellschaft für zahlreiche Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in ganz Europa. Vorrangig konzentriert sich das Unternehmen auf die westeuropäischen Industriestaaten Schweiz, Deutschland, Belgien, Luxemburg, und Liechtenstein. Daneben befinden sich neuere Standorte in Österreich, Kroatien und Serbien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören sowohl kapitalbildenden Versicherungen und Risikoabdeckungen als auch Unfall- und Krankenversicherungen, Produkte der Branchen Haftpflicht, Kfz, Sach und Transport und Bankdienstleistungen über die in der Schweiz als Universalbank tätige Bâloise Bank SoBa, die Mercator Bank in Belgien sowie die in Deutschland tätige Deutscher Ring Bausparkasse. (10.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bâloise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, SIX Swiss Ex: BALN, NASDAQ OTC-Symbol: BLHEF) auf "buy" hoch.Inlandgeschäft: die Hälfte des Geschäftsvolumens, 75% des EBIT: Bâloise betreibe einen hoch rentablen inländischen Nichtlebenbereich, der wahrscheinlich als einer der rentabelsten Bereiche in Europa eingestuft werden könne. Bâloise verfüge ebenfalls über Niederlassungen in drei Ländern außerhalb der Schweiz (Belgien, Deutschland und Luxemburg), die ungefähr die Hälfte des Geschäftsvolumens ausmachen würden. Die kürzlich erfolgte Übernahme von Fidea (Belgien) steigere die Prämieneinnahmen um rund CHF 350 Mio.Zinsen, BVG und Immobilien: Bâloise verfüge in diesen Themen über keine nennenswerten Ausreißer. Das BVG-Geschäft sei im 1H19 um CHF 560 Mio. gewachsen, aber habe im GJ18 nur rund einen Viertel des Geschäfts ausgemacht.1H19-Ergebnisse: Das Umsatzwachstum von +10% sei positiv, aber sei durch das BVG-Geschäft beeinflusst worden. Im Nichtlebenbereich sei ein starkes technisches Ergebnis erzielt worden, während der Lebenbereich durch eine Reservestärkung beeinträchtigt worden sei. Vor allem das EBIT-Ziel für das Segment Leben und die Cash-Upstreaming-Fähigkeit würden unverändert bleiben. Die Nettozinsmarge der Gruppe belaufe sich auf 118 Bp. Der Reingewinn habe von einem Steuervorteil profitiert.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, passt seine Gewinnprognose an, stuft das Rating auf "buy" herauf und setzt ein neues Kursziel von CHF 205 pro Aktie an. (Analyse vom 10.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bâloise-Aktie: