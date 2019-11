Börsenplätze Bâloise-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Bâloise-Aktie:

164,10 EUR -1,97% (13.11.2019, 15:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bâloise-Aktie:

179,40 CHF -3,55% (13.11.2019, 15:35)



ISIN Bâloise-Aktie:

CH0012410517



WKN Bâloise-Aktie:

853020



Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BLON



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BALN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BLHEF



Kurzprofil Bâloise Holding AG:



Die Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, SIX Swiss Ex: BALN, NASDAQ OTC-Symbol: BLHEF) ist ein führender Anbieter von Versicherungen und integrierten Finanzdienstleistungen für Vorsorge und Vermögen. Die Bâloise Holding ist Dachgesellschaft für zahlreiche Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in ganz Europa. Vorrangig konzentriert sich das Unternehmen auf die westeuropäischen Industriestaaten Schweiz, Deutschland, Belgien, Luxemburg, und Liechtenstein. Daneben befinden sich neuere Standorte in Österreich, Kroatien und Serbien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören sowohl kapitalbildenden Versicherungen und Risikoabdeckungen als auch Unfall- und Krankenversicherungen, Produkte der Branchen Haftpflicht, Kfz, Sach und Transport und Bankdienstleistungen über die in der Schweiz als Universalbank tätige Bâloise Bank SoBa, die Mercator Bank in Belgien sowie die in Deutschland tätige Deutscher Ring Bausparkasse. (13.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bâloise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, SIX Swiss Ex: BALN, NASDAQ OTC-Symbol: BLHEF) weiterhin zu kaufen.Nichtlebengeschäft: Die Prämieneinnahmen würden mit CHF 2,9 Mrd. dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Für das GJ werde eine Schaden-Kosten-Quote am unteren Ende des Zielbands von 90 bis 95% erwartet. Fössmeier prognostiziere 91,4%. Per 9M19 betrage die Schaden-Kosten-Quote in der Schweiz 82,6%.Lebengeschäft: Anstieg der Prämien des Lebengeschäfts um 25% auf CHF 3,4 Mrd., in erster Linie bedingt durch das Gruppenlebensversicherungsgeschäft (BVG-Geschäft). Aber: Für das GJ würden nun CHF 200 Mio. prognostiziert, nicht CHF 300 Mio. Der Analyst erwarte über CHF 300 Mio. Bâloise gehe davon aus, dass die Zinsrückstellungen beim derzeitigen Zinsniveau aufgestockt werden müssten. Die Prämien mit Anlagecharakter seien um 25,4% auf CHF 1,1 Mrd. gesunken. Hauptursache scheinen die schwächeren Verkäufe in Luxemburg zu sein (scheint marktbedingt zu sein), so der Analyst von Vontobel Research.Cashflow: Bestätigung des unverändert hohen Cashflows, erwartet würden über CHF 400 Mio. für das Gesamtjahr.Die Gewinnauswirkung eines niedrigeren EBIT im Lebengeschäft sei ungewiss.: Zu beachten sei, dass der Anstieg der Zinsrückstellungen nicht zahlungswirksam sei. Es bleibe abzuwarten, ob Bâloise seine Gewinne für das Geschäftsjahr steuern könne oder ob sich die herabgesetzte Vorgabe (bereinigt um den Steuereffekt) in vollem Umfang auf den Reingewinn auswirken werde.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Bâloise-Aktie Bâloise-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 205. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link