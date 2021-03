NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

ISIN Axon Enterprise-Aktie:

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie:

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland:

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie:

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Axon Enterprise-Aktie sei hoch bewertet gewesen. Jetzt sei sie zurückgekommen, sie habe 30% vom Hoch verloren. Mit einem KGV von 76 auf Basis der für 2021 erwarteten Gewinne sei sie zwar immer noch sportlich. Der Umsatz solle um 12% steigen. Daran gemessen sei die Axon Enterprise-Aktie gar nicht so billig. Es ist darauf zu verweisen, dass die Nachfrage nach dem Sicherheitsnetzwerk von Axon Enterprise da ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2021)