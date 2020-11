Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie:



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Axon Enterprise habe mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Börse in allen Belangen übertroffen. Sowohl das Geschäft mit dem Elektroschocker Taser als auch die Cloud- und Bodycam-Sparte hätten sich im Berichtszeitraum stark entwickelt. Die Börse reagiere begeistert - die Aktie springe auf ein neues Rekordhoch.Beim Umsatz habe Axon ein Plus von 27 Prozent auf 166 Millionen Dollar verbucht. Das bereinigte EBITDA sei um 40 Prozent auf 34 Millionen Dollar geklettert. Unterm Strich habe Axon 0,40 Dollar je Aktie verdient.Die Analysten hätten mit einem Umsatz von 150 Millionen Dollar gerechnet. Beim Ergebnis je Aktie hätten sie 0,20 Dollar erwartet.Spätestens seit dem Tod von George Floyd im Sommer sei das Thema Videoaufzeichnung von Polizeieinsätzen noch wichtiger. Auch der Taser spiele eine immer bedeutendere Rolle, da er in vielen Fällen eine bessere, weil nicht tödliche Alternative zur Schusswaffe sei. "Der Aktionär" habe Axon Enterprise im Herbst 2019 empfohlen. Seitdem habe die Aktie 94 Prozent plus gemacht. Mit dem Ausbruch auf ein neues Hoch stünden die Zeichen klar auf Fortsetzung der Rally.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der Axon Enterprise-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link