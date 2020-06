Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der Axon Enterprise-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 02.06.2020)



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (02.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sei die Situation in den USA mancherorts eskaliert. In Cicero, einem Vorort von Chicago, seien bei Protesten gegen Polizeigewalt zwei Menschen ums Leben gekommen. In St. Louis seien vier Polizisten durch Schüsse verletzt worden. Derweil reagiere auch die Börse auf die Vorfälle.Floyd sei in der vergangenen Woche bei einer Polizeikontrolle schwer misshandelt worden. Ein weißer Polizist habe sein Knie mehrere Minuten lang auf Floyds Hals gedrückt. Der Afroamerikaner sei kurz danach in einem nahen Krankenhaus gestorben.Die Polizei Minneapolis habe mitgeteilt, der Vorfall werde nun nicht nur intern, sondern auch von der Bundespolizei FBI untersucht.Die Börse spekuliere nun darauf, dass der Vorfall weitreichende Konsequenzen für die amerikanische Polizei haben werde. Bürgerrechtler würden schon lange fordern, Polizisten flächendeckend mit Bodycams auszustatten, um Übergriffe zu verhindern. Nun dürfte die Debatte wieder mächtig Fahrt aufnehmen.Axon rüste seit Jahren Polizeistationen mit Bodycams aus. Außerdem entwickle das Unternehmen Software, mit der die Polizei das Filmmaterial auswerten und speichern könne. Im ersten Quartal habe der Geschäftsbereich beim Umsatz um 42 Prozent auf 39,2 Millionen Dollar zugelegt.Kerngeschäft von Axon sei der Elektroschocker Taser. Hier hätten sich die Erlösen im ersten Quartal um 16 Prozent auf 76 Millionen Dollar verbessert.Seit der Empfehlung des "Aktionär" vom Herbst 2019 liege die Axon-Aktie 52 Prozent vorne. Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch habe der Titel nun ein starkes Kaufsignal geliefert. Sollten viele Tausend Polizisten mit Bodycams (und auch mit Tasern) ausgerüstet werden, dürften Umsatz und Gewinn bei Axon durch die Decke gehen.