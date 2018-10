XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:

Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (08.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Axel Springer: Digitalangebote sind Wachstumstreiber - AktienanalyseDigitalisierung ist eines der Schlagworte unserer Zeit, so die Analysten der DZ BANK im Kommentar zur Axel Springer-Aktie (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF).Nicht nur in der Industrie, auch bei den Dienstleistern wie z.B. den Unternehmen der Medienbranche. Wer sich heute über das aktuelle Geschehen in Politik und Wirtschaft oder die neuesten Sportergebnisse informieren möchte, mache dies in der Regel online via News-App, ePaper oder auf einem der zahlreichen Nachrichtenportale im Web. Jobs oder Immobilien suche man ebenfalls online, anstatt sich mühsam durch die Anzeigen in verschiedenen Tageszeitungen zu arbeiten, die zudem nur einen Bruchteil an Informationen enthalten würden.Der Medienkonzern Axel Springer habe bereits vor mehreren Jahren auf den sich abzeichnenden Wandel der Medienlandschaft mit sinkenden Auflagen bei Print-Produkten und einer stark zunehmenden Bedeutung des Online-Geschäfts reagiert. Der Vorstand habe unrentable Print-Produkte abgestoßen und sei im Online-Geschäft expandiert. Das Angebot von Axel Springer umfasse neben Print-Produkten (Bild, Welt) zahlreiche Online-Zeitungen und -Magazine sowie digitale Informationsdienste. Zudem halte der Konzern eine Reihe von Beteiligungen an privaten TV- und Radiosendern.Die Aktivitäten seien in den drei operativen Segmenten Classifieds Media, News Media und Marketing Media gebündelt. Hinzu komme das Segment Services/Holding. Das Segment Classifieds Media fasse alle Geschäftsmodelle zusammen, deren Erlöse zum größten Teil aus Zahlungen von Werbekunden für Inserate (Rubrikenangebote wie Jobs, Immobilien, Autos etc.) resultieren würden. Im Segment News Media seien die Geschäftsmodelle vereint, die durch zahlende Leser und Werbung finanziert würden, während das Segment Marketing Media all jene Geschäftsmodelle versammle, deren Erlöse überwiegend durch zahlende Anzeigenkunden generiert würden.Im ersten Halbjahr 2018 hätten die digitalen Geschäftsaktivitäten von Axel Springer ein dynamisches Wachstum gezeigt und ein organisches Umsatzplus von 9,4% erzielt. Sie hätten 85% zu den Werbeerlösen, 69% zu den Konzernerlösen sowie 80% zum bereinigten EBITDA des Konzerns beigesteuert. Der Konzernumsatz sei in den ersten sechs Monaten um 5,9% auf rund 1,6 Mrd. Euro gestiegen, wobei insbesondere das Segment Classifieds Media bei den Jobportalen eine sehr dynamische Entwicklung gezeigt habe. Ebenfalls eine dynamische Entwicklung habe das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene gezeigt, das sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,7% auf 354,5 Mio. Euro erhöht habe. Zu diesem positiven Ergebnis hätten alle drei operativen Segmente beigetragen. Die bereinigte EBITDA-Marge habe sich leicht von 21,5% auf 22,7% verbessert.Nach der erfreulichen Entwicklung im ersten Halbjahr habe der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt. Danach sollten die Konzernumsätze im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, ebenso das bereinigte Ergebnis je Aktie. Für das bereinigte Konzern-EBITDA werde ein Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, habe mit Blick auf die Ergebnisse der ersten sechs Monate resümiert, das man investiere und wachse. Zusätzlich zur dynamischen Entwicklung der Jobportale habe das Wirtschaftsnachrichtenportal Business Insider schon im ersten Halbjahr die Gewinnzone erreicht. Zudem habe man mit den nationalen Digitalangeboten von BILDplus erstmals mehr als 400.000 Abonnenten erreicht.Mit seinen multimedialen Markenfamilien (BILD, Welt) und den Online-Angeboten (stepstone, immowelt, finanzen.net, idealo) sei Axel Springer nach Einschätzung der Analysten gut aufgestellt. Positiv beurteilen die Analysten der DZ BANK, dass der Konzern seine Aktivitäten im digitalen Bereich mit überdurchschnittlichen Ertragsmargen konsequent durch Übernahmen und Beteiligungen stärkt. Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung würden ihres Erachtens eine schwächere Konjunktur in relevanten Zielmärkten darstellen, die zu einem restriktiveren Anzeige- und Werbeverhalten der Kunden führe, sowie Risiken bei der Integration neuer Beteiligungen. (Veröffentlicht am 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Axel Springer-Aktie: