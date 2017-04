Börsenplätze Axel Springer-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:

52,43 EUR +2,30% (24.04.2017, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:

52,664 EUR +2,56% (24.04.2017, 09:36)



ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (24.04.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktie auf dem Erholungspfad - Digitale Aktivitäten sind Wachstumstreiber - AktienanalyseDer Medienkonzern Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) reagierte bereits vor einigen Jahren auf den sich abzeichnenden Wandel der Medienlandschaft durch die stark wachsende Bedeutung des Online-Geschäfts, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Vorstand habe unrentable Print-Produkte abgestoßen und im Online-Geschäft expandiert. Heute sei die Axel Springer SE nach eigenen Angaben Europas führender Digitalverlag.Das Geschäft der Axel Springer SE untergliedere sich in die drei operativen Segmente Rubrikenangebote (Geschäftsmodelle, deren Erlöse überwiegend online durch zahlende Stellen-, Immobilien- oder Autoanzeigenkunden erzielt würden), Bezahlangebote (Geschäftsmodelle, die überwiegend durch zahlende Leser refinanziert würden, wie z.B. Printmedien und digitale Angebote von Bild, Die Welt, Business Insider), Vermarktungsangebote (Geschäftsmodelle, die sich überwiegend durch zahlende Anzeigenkunden refinanzieren würden, u.a. idealo) sowie das Segment Services/Holdings.Im Geschäftsjahr 2016 habe der Konzernumsatz mit 3,3 Mrd. Euro nahezu das Niveau des Vorjahres erreicht. Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte habe der Umsatzzuwachs bei 4,1% gelegen. Die hohe Bedeutung, die die digitalen Aktivitäten inzwischen für den Medienkonzern hätten, lasse sich daran ablesen, dass diese im vergangenen Jahr 67,4% des Konzernumsatzes, rund 85% der Werbeerlöse sowie rund 73% des Konzern-EBITDA erwirtschaftet hätten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahr um 6,5% auf 595,5 Mio. Euro gestiegen (2015: 559,0 Mio. Euro).Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis hätten die Rubrikenangebote ein besonders starkes Wachstum gezeigt. Der Konzernüberschuss habe sich, bereinigt um Sondereffekte und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, auf 299,9 Mio. Euro erhöht, was einem Anstieg um 7,4% gegenüber dem Vorjahr (2015: 279,3 Mio. Euro) entspreche. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe sich um 8,5% auf 2,41 Euro je Aktie erhöht (2015: 2,22 Euro je Aktie).Im laufenden Geschäftsjahr habe sich der Vorstand eine weitere Stärkung der Ertragskraft zum Ziel gesetzt. Um dies zu erreichen, wolle er sich verstärkt darauf konzentrieren, die Potenziale der bestehenden sowie der neu erworbenen Geschäfte optimal zu nutzen und vorhandene Synergien zu heben. Für das Geschäftsjahr 2017 rechne der Vorstand mit einem Anstieg der Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich. Für das EBITDA und das bereinigte Ergebnis je Aktie werde ein Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet.Risiken sähen die Analysten, neben dem starken Wettbewerb in der Medienbranche, in einer nachlassenden Wachstumsdynamik im Segment Rubrikenangebote - dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Segment 2016 die Rückgänge bei Umsatz und EBITDA der anderen Segmente kompensiert habe. Zudem rechne der Vorstand für das Segment Bezahlangebote auch in den Jahren 2017 bis 2019 bei leicht rückläufigen Umsätzen nur mit einer stabilen Entwicklung des EBITDA (205 Mio. bis 225 Mio. Euro). Eine Abschwächung der Wirtschaft in wichtigen Märkten wie Europa und den USA könnte die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher ebenso wie die der Anzeigenkunden beeinträchtigen. Darüber hinaus könnten sich Risiken beim Erwerb neuer Beteiligungen zur Stärkung des Digitalgeschäfts ergeben, wenn z.B. Synergien niedriger ausfallen würden als erwartet.Bei der Aktie der Axel Springer SE sähen die Analysten einen übergeordneten Aufwärtstrend, dessen Ausgangspunkt ein im Dezember 2008 markiertes Tief bei 14,00 Euro bilde. Im Januar 2011 habe die Axel Springer-Aktie ein Hoch bei 41,91 Euro erreicht. Anschließend sei es zu einer Korrektur bis auf 24,44 Euro gekommen (Oktober 2011), der eine Erholung in Richtung 40,00 Euro gefolgt sei. Allerdings sei es der Aktie erst im Oktober 2013 gelungen, sich nachhaltig über 40,00 Euro sowie das Hoch vom Januar 2011 abzusetzen und auf 51,48 Euro anzusteigen. Durch eine Pullback-Bewegung zum früheren Widerstandsbereich um 40,00 Euro sei dieser in eine Unterstützung gewandelt worden. Anschließend sei die Axel Springer-Aktie wieder gestiegen und habe im April 2015 mit 59,13 Euro ein Allzeithoch markiert.Im Anschluss an das Rekordhoch habe man eine längere Abwärtsbewegung gesehen, in deren Verlauf die Aktie kurzzeitig auf 39,60 Euro gefallen sei. Dabei habe sich der Bereich um 40,00 Euro erneut als Unterstützung bewährt. Die Axel Springer-Aktie habe daraufhin wieder zugelegt und im Januar 2017 die 200-Tage-Linie sowie die vom April-Hoch 2015 ausgehende Abwärtstrendlinie überwunden. Zusätzlich habe der trendfolgende MACD auf Monatsbasis im März 2017 ein neues Kaufsignal generiert.Nachdem die Axel Springer-Aktie vor zwei Wochen bei 52,32 Euro und damit im Bereich des bei 51,67 Euro verlaufenden 61,8%-Fibonacci-Retracements der Abwärtsbewegung von 2015 auf Widerstand gestoßen sei, könne es kurzfristig zu einem Rücksetzer der Kursnotierung auf 49,51/49,24 Euro kommen. Steige die Axel Springer-Aktie nachhaltig über 51,67 Euro an, sähen die Analysten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die im Dezember 2015 begonnene Erholung fortsetze. Die nächsten Widerstände würden dann im Bereich um 53,00 Euro sowie bei 55,45/55,69 Euro verlaufen. Ein Anstieg über 55,69 Euro mache den Weg frei zum Allzeithoch bei 59,13 Euro. Ein Ausbruch über das bisherige Rekordhoch wäre ein starkes bullisches Signal und würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen. Um die laufende Erholung nicht zu gefährden, sollte die Axel Springer-Aktie nicht mehr unter 46,52 Euro fallen. Die übergeordnete Aufwärtstrendlinie aus dem Jahr 2008 verlaufe aktuell bei 44,69 Euro. (Ausgabe vom 21.04.2017)