ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (28.04.2017/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management (UK) Limited verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Axel Springer SE wieder deutlich:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) weiter zurückgezogen.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 25.04.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,67% auf 0,59% der Aktien der Axel Springer SE gesenkt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Axel Springer SE seien folgende:0,59% BlackRock Investment Management (UK) Limited (25.04.2017)0,49% GAM Investment Management (Switzerland) AG (06.12.2016)Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:51,56 EUR -0,37% (28.04.2017, 12:36)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:51,555 EUR -0,42% (28.04.2017, 12:44)