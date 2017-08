WKN Axel Springer-Aktie:

Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (17.08.2017/ac/a/d)



Die Digital-Strategie bei Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) macht sich zusehends bezahlt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Medienkonzern habe seinen Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 6,9 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro steigern können. Damit habe der Konzern die Erwartungen übertroffen. Besonders angetan hätten sich Anleger von der Gewinnausbeute gezeigt. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten habe um satte 16,2 Prozent auf 317,2 Mio. Euro zugelegt. Sowohl beim EBITDA als auch beim bereinigten Ergebnis je Aktie gehe Springer daher für das Gesamtjahr nun von einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich aus. Zuvor sei ein Zuwachs im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet worden.Die Axel Springer-Aktie musste zuletzt dem schwachen Gesamtmarkt Tribut zollen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe 32/2017)