ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (31.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF).Der Mediensektor habe eine insgesamt durchwachsenere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017 verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor dem Hintergrund einer robusten Wirtschaftslage zeige der europäische Werbemarkt eine positive Tendenz. Der Umbruch der Medienlandschaft schreite weiter voran. Die Aussichten würden unverändert positiv vor dem Hintergrund der weiterhin guten Branchenbedingungen bewertet. Bei den intakten fundamentalen Branchentrends biete der Mediensektor neben lukrativen Dividendenrenditen auch weiter Wachstumsfantasie durch Investitionschancen in die Digitalisierung. Zudem stehe die Branche durch den in den letzten Jahren erfolgten Indexaufstieg von ProSiebenSat.1 in den DAX sowie RTL, CTS EVENTIM und Ströer in den MDAX vermehrt im Blickfeld der Anleger. Neben den Kaufempfehlungen für die Mehrheit der Einzelwerte erwarte Fechner auch für die gesamte Medienbranche eine Entwicklung, die über dem Gesamtmarkt liege.Erwartungsgemäß solide habe das Berliner Medienhaus in Q3 2017 die schwungvolle Geschäftsentwicklung der beiden Vorquartale fortgesetzt. Wachstumsmotor im Konzern sei der Ausbau der digitalen Geschäftsaktivitäten geblieben. Die nach dem "sehr guten ersten Halbjahr" nach oben revidierte Ergebnisprognose sei bestätigt worden. Entsprechend werde in GJ 2017 weiter bei einem Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich für das EBITDA und das EPS auf bereinigter Basis ein Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Mit der im September 2017 angekündigten Verlagsumstrukturierung, die eine Aufteilung in die Sparten Print und Digital vorsehe, wolle Axel Springer v.a. den Printbereich stabilisieren und stärken. Kostenersparnisse würden durch den Abbau von Arbeitsplätzen u. a. durch das Eliminieren doppelter Strukturen erwartet. Doch solle auch "das Geschäft rund um das Internet noch deutlicher auf Wachstum getrimmt werden".Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Branchenstudie die Halteempfehlung für die Axel Springer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 72 Euro bekräftigt. (Analyse vom 31.01.2018)Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:70,75 EUR +1,58% (31.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:70,85 EUR +1,72% (31.01.2018, 18:16)