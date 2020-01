Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:

62,90 EUR +0,72% (24.01.2020, 11:10)



ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien. (24.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe.Axel Springer wolle sich von der Börse zurückziehen. Für dieses sog. Delisting werde ein Antrag bei der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt, habe das Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt. Der US-Finanzinvestor KKR werde den Aktionären gemäß einer mit Axel Springer abgeschlossenen Vereinbarung 63 Euro je Aktie anbieten. Der Rückzug von der Börse setze ein vorheriges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot voraus, so dass die Aktionäre ihre Aktien vor der Einstellung der Börsennotierung noch veräußern könnten, habe es dazu in der Mitteilung geheißen.KKR habe im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft mit Axel Springer vereinbart und 44,9% der Anteile erworben. Die Kartellbehörden hätten Ende 2019 grünes Licht für die Übernahme gegeben. Die Witwe des Verlagsgründers, Friede Springer, und Vorstandschef Mathias Döpfner würden zusammengerechnet weitere 45,4% des Grundkapitals von Axel Springer halten. Der Mitteilung zufolge wollten sie im Rahmen des Delisting-Angebots keine von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Aktien verkaufen. Axel Springer wolle durch die strategische Kooperation mit KKR noch stärker im Digitalen wachsen."Der Aktionär" habe bereits im Sommer vergangenen Jahres nach Bekanntgeben des Übernahmeangebots den Anlegern geraten, die Axel Springer-Aktien zum Übernahmepreis von 63 Euro anzudienen. Der Übernahmepreis habe einer Prämie von fast 40% auf den Schlusskurs vom 29. Mai entsprochen, also den letzten Schlusskurs vor Bekanntgabe der Verhandlungen über eine mögliche strategische Beteiligung. Anleger, die dies versäumt hätten, könnten nun ihre verbliebenen Anteilscheine noch veräußern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse: (Analyse vom 24.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:63,00 EUR +0,80% (24.01.2020, 11:17)