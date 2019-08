XETRA-Aktienkurs Aves One-Aktie:

9,80 EUR +2,08% (28.08.2019, 10:38)



ISIN Aves One-Aktie:

DE000A168114



WKN Aves One-Aktie:

A16811



Ticker Symbol Aves One-Aktie:

AVES



Kurzprofil Aves One:



Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen.



Die weiter zunehmende Globalisierung der Warenströme führt zu einem erhöhten Transportvolumen. Das Wachstum der Weltwirtschaft soll bis 2019 mehr als 3,6 Prozent per annum betragen. Zudem soll sich der Frachtverkehr bis 2050 vervierfachen. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Logistik-Equipment. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet zusätzlich eine solide Finanzierungsbasis für Investitionen in langlebige Logistik-Assets mit guten Wachstumschancen. Darüber hinaus bieten die Liberalisierung des Bahnmarktes, die Optimierung der Logistikketten und der anhaltende Outsourcing-Trend gute Marktbedingungen für die Vermietung in all den Geschäftsbereichen. Von diesem positiven Marktumfeld möchte Aves One profitieren.



Bei den Güterwagen - wie auch bei Containern und Logistikimmobilien - handelt es sich um langlebige Assets mit stabilen Cash-Flows. Die Bewirtschaftung der Assets, also Vermietung und Instandhaltung, werden durch externe Assetmanager (analog eines Immobilienverwalters) übernommen. Als Bestandshalter und Eigentümer der Logistik-Assets übernimmt die Aves One die Steuerung und Kontrolle der Assetmanager, die Gewichtung der Geschäftsbereiche und das Portfolio Management. So konnte das Unternehmen einerseits eine breit diversifizierte Endkundenbasis mit führenden Staatsbahnen, Reedereien, Industrie- und Chemieunternehmen aufbauen. Andererseits hat es ein attraktives Asset-Portfolio entwickelt.



Es ist geplant, das Portfolio der Gesellschaft bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auszubauen. Hervorragende Marktzugänge durch Management und Partner bilden das Fundament für den kontinuierlichen Ausbau der Gesellschaft. (28.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aves One-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) weiterhin zu kaufen.In den letzten zwei Monaten sei der Aktienkurs der Aves One AG leicht unter Druck geraten. Nachdem Ende Juni 2019 das Rekordhoch von 13,30 EUR je Aktie erreicht worden sei, habe sich der Kurs seit her auf 9,65 EUR reduziert (23.08.19). Diese Kursentwicklung sei ohne relevanten Newsflow zustande gekommen. Gegenläufig dazu sei es sogar zu einer positiven Zukaufs-Meldung gekommen. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass sich die jüngste Kursentwicklung primär auf Gewinnmitnahmen zurückführen lasse.So sei am 10. Juli 2019 gemeldet worden, dass der Asset-Bestand im Segment Rail auf mehr als 10.500 Güter- und Kesselwagen ausgebaut worden sei. Die Zukäufe bestünden weitestgehend aus Neubauwaggons und würden rund 800 gebrauchte Güterwagen mit einem jungen Durchschnittsalter von weniger als zehn Jahren beinhalten. Die Assets seien größtenteils voll vermietet und sollten entsprechend hohe Brutto-Margen erzielen.Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Aves One AG auch in den kommenden Geschäftsjahren den Assetbestand weiter ausbauen werde und entsprechend höhere Umsätze erzielt würden. Durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells würden die Analysten eine sukzessive Steigerung der Margen erwarten. Aktuell gehe das Unternehmen davon aus, 1,0 Mrd. EUR Asset under Management (AuM) im Geschäftsjahr 2019 zu erreichen und die Guidance für 2019 liege bei einem Umsatz in Höhe von 110 Mio. EUR mit 80 Mio. EUR EBITDA. Die Analysten würden die aktuelle Guidance als konservativ einschätzen und AuM in Höhe von 1,03 Mrd. EUR im Jahr 2019, 1,13 Mrd. EUR im Jahr 2020 und 1,28 Mrd. EUR im Jahr 2021 erwarten.Vor diesem Hintergrund vergeben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, wiederholt ihr "kaufen"-Rating und bestätigen ihr Kursziel in Höhe von 12,80 EUR je Aktie. Im September würden die Halbjahreszahlen 2019 veröffentlicht und die Analysten würden eine Bestätigung des Wachstumstrends erwarten. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aves One-Aktie: